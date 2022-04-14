Edge Matrix Computing (EMC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Edge Matrix Computing (EMC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Edge Matrix Computing (EMC) Informasjon Specializing in AI+Web3, bridging the computing power network and AI (d)apps. Offisiell nettside: https://emc.network/ Teknisk dokument: https://docs.emc.network/emc Kjøp EMC nå!

Edge Matrix Computing (EMC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Edge Matrix Computing (EMC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 990.48K $ 990.48K $ 990.48K Total forsyning: $ 979.84M $ 979.84M $ 979.84M Sirkulerende forsyning: $ 645.21M $ 645.21M $ 645.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M All-time high: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 All-Time Low: $ 0.00115433 $ 0.00115433 $ 0.00115433 Nåværende pris: $ 0.00153213 $ 0.00153213 $ 0.00153213 Lær mer om Edge Matrix Computing (EMC) pris

Edge Matrix Computing (EMC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Edge Matrix Computing (EMC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EMC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EMC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EMCs tokenomics, kan du utforske EMC tokenets livepris!

EMC prisforutsigelse Vil du vite hvor EMC kan være på vei? Vår EMC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EMC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!