Edge Matrix Computing (EMC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00150446 $ 0.00150446 $ 0.00150446 24 timer lav $ 0.00178714 $ 0.00178714 $ 0.00178714 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00150446$ 0.00150446 $ 0.00150446 24 timer høy $ 0.00178714$ 0.00178714 $ 0.00178714 All Time High $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 Laveste pris $ 0.00115433$ 0.00115433 $ 0.00115433 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) +6.60% Prisendring (7D) +21.45% Prisendring (7D) +21.45%

Edge Matrix Computing (EMC) sanntidsprisen er $0.00162075. I løpet av de siste 24 timene har EMC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00150446 og et toppnivå på $ 0.00178714, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EMC er $ 2.16, mens den rekordlave prisen er $ 0.00115433.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EMC endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, +6.60% over 24 timer og +21.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Edge Matrix Computing (EMC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Opplagsforsyning 645.21M 645.21M 645.21M Total forsyning 979,840,164.6886145 979,840,164.6886145 979,840,164.6886145

Nåværende markedsverdi på Edge Matrix Computing er $ 1.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EMC er 645.21M, med en total tilgang på 979840164.6886145. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.59M.