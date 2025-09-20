DREAM (DREAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01634701 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -21.26% Prisendring (7D) -16.73%

DREAM (DREAM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DREAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DREAM er $ 0.01634701, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DREAM endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -21.26% over 24 timer og -16.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DREAM (DREAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 318.16K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 318.16K Opplagsforsyning 996.90M Total forsyning 996,902,801.2922381

Nåværende markedsverdi på DREAM er $ 318.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DREAM er 996.90M, med en total tilgang på 996902801.2922381. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 318.16K.