DREAM (DREAM) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i DREAM (DREAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
DREAM (DREAM) Informasjon

Dreamcoins is an AI token launcher. Simply input a prompt or upload an image and the platform instantly generates and deploys the token for you - no wallet or ETH required. Dreamcoins is building tools to make token launches as easy as chatting with Claude or ChatGPT. Dreamcoins is the easiest way to launch a token and also allows for anonymous token launches. The platform streamlines the entire token creation process, eliminating technical barriers and complex smart contract interactions. Whether you're an artist wanting to tokenize your work, a community leader looking to launch a social token, or an entrepreneur with a unique concept, Dreamcoins provides the infrastructure to bring your vision to life instantly. With built-in features for customization and automatic smart contract deployment, users can focus on their creative ideas rather than technical implementation. The platform handles all the blockchain complexity behind the scenes, making token launches accessible to everyone.

Offisiell nettside:
https://www.dreamcoins.fun/

DREAM (DREAM) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DREAM (DREAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 220.48K
$ 220.48K
Total forsyning:
$ 996.90M
$ 996.90M
Sirkulerende forsyning:
$ 996.90M
$ 996.90M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 220.48K
$ 220.48K
All-time high:
$ 0.01634701
$ 0.01634701
All-Time Low:
$ 0.00018125
$ 0.00018125
Nåværende pris:
$ 0.00022116
$ 0.00022116

DREAM (DREAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak DREAM (DREAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet DREAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange DREAM tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår DREAMs tokenomics, kan du utforske DREAM tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.