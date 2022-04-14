Doug (DOUG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Doug (DOUG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Doug (DOUG) Informasjon DOUG CTO exists to redefine what it means to build a community token. Born from betrayal and abandoned leadership, the project was reclaimed by its holders — not to chase hype, but to create a foundation of trust, transparency, and long-term value. We believe that the future of decentralized finance belongs to those who lock in, not those who sell out. That’s why we’ve secured a significant portion of the total supply, proving our commitment isn’t just talk — it’s on-chain. Our mission is to empower every holder to become a builder, every trade to support progress, and every setback to fuel innovation. Doug CTO is no longer a meme — it’s a movement. Offisiell nettside: https://www.dougcto.com/ Kjøp DOUG nå!

Doug (DOUG) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 24.13K
Total forsyning: $ 1.00B
Sirkulerende forsyning: $ 1.00B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.13K
All-time high: $ 0
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

Doug (DOUG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Doug (DOUG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOUG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOUG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOUGs tokenomics, kan du utforske DOUG tokenets livepris!

