Doug (DOUG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.45% Prisendring (1D) +0.84% Prisendring (7D) +2.56% Prisendring (7D) +2.56%

Doug (DOUG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOUG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOUG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOUG endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, +0.84% over 24 timer og +2.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Doug (DOUG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.43K$ 25.43K $ 25.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.43K$ 25.43K $ 25.43K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Doug er $ 25.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOUG er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.43K.