DoubleUp (UP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.488035 $ 0.488035 $ 0.488035 24 timer lav $ 0.517709 $ 0.517709 $ 0.517709 24 timer høy 24 timer lav $ 0.488035$ 0.488035 $ 0.488035 24 timer høy $ 0.517709$ 0.517709 $ 0.517709 All Time High $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Laveste pris $ 0.241032$ 0.241032 $ 0.241032 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -3.20% Prisendring (7D) -6.99% Prisendring (7D) -6.99%

DoubleUp (UP) sanntidsprisen er $0.492145. I løpet av de siste 24 timene har UP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.488035 og et toppnivå på $ 0.517709, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UP er $ 1.56, mens den rekordlave prisen er $ 0.241032.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UP endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -3.20% over 24 timer og -6.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DoubleUp (UP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.38M$ 7.38M $ 7.38M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.21M$ 49.21M $ 49.21M Opplagsforsyning 15.00M 15.00M 15.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DoubleUp er $ 7.38M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UP er 15.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.21M.