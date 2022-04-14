DoubleUp (UP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DoubleUp (UP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DoubleUp (UP) Informasjon DoubleUp is a decentralized crypto casino on the Sui blockchain offering raffles, lotteries, and token-based games. Players can win, earn, and level up with no KYC or deposit requirements. The $UP token fuels gameplay incentives, community rewards, and protocol growth, creating a transparent and rewarding on-chain gambling experience for everyone. Its DeFi arm, Unihouse, lets users stake tokens to earn yield from casino volume. Play, stake, and win all in one place. It’s on-chain, transparent, and made for true degen fun. Offisiell nettside: https://www.doubleup.fun/ Kjøp UP nå!

DoubleUp (UP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DoubleUp (UP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.97M $ 6.97M $ 6.97M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 46.44M $ 46.44M $ 46.44M All-time high: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 All-Time Low: $ 0.241032 $ 0.241032 $ 0.241032 Nåværende pris: $ 0.464413 $ 0.464413 $ 0.464413 Lær mer om DoubleUp (UP) pris

DoubleUp (UP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DoubleUp (UP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UPs tokenomics, kan du utforske UP tokenets livepris!

