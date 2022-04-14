Dotcom (Y2K) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dotcom (Y2K), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dotcom (Y2K) Informasjon Y2K is a cryptocurrency project designed to revive the nostalgia of the early internet era while fostering a strong and engaged community. Inspired by the cultural and digital revolution of the millennium, Y2K aims to blend the aesthetics and values of the Y2K era with modern Web3 technologies. By leveraging the Solana blockchain, Y2K provides a fast, scalable, and efficient ecosystem for its users, creating a platform that celebrates creativity, connectivity, and cultural heritage in the digital age Offisiell nettside: https://y2kdotcom.xyz/ Kjøp Y2K nå!

Dotcom (Y2K) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dotcom (Y2K), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Total forsyning: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Sirkulerende forsyning: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M All-time high: $ 0.03458572 $ 0.03458572 $ 0.03458572 All-Time Low: $ 0.00053816 $ 0.00053816 $ 0.00053816 Nåværende pris: $ 0.00299489 $ 0.00299489 $ 0.00299489 Lær mer om Dotcom (Y2K) pris

Dotcom (Y2K) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dotcom (Y2K) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet Y2K tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange Y2K tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår Y2Ks tokenomics, kan du utforske Y2K tokenets livepris!

Y2K prisforutsigelse Vil du vite hvor Y2K kan være på vei? Vår Y2K prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se Y2K tokenets prisforutsigelse nå!

