Dotcom (Y2K) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00361132 $ 0.00361132 $ 0.00361132 24 timer lav $ 0.00449856 $ 0.00449856 $ 0.00449856 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00361132$ 0.00361132 $ 0.00361132 24 timer høy $ 0.00449856$ 0.00449856 $ 0.00449856 All Time High $ 0.03458572$ 0.03458572 $ 0.03458572 Laveste pris $ 0.00053816$ 0.00053816 $ 0.00053816 Prisendring (1H) +0.90% Prisendring (1D) -15.12% Prisendring (7D) -31.23% Prisendring (7D) -31.23%

Dotcom (Y2K) sanntidsprisen er $0.00380508. I løpet av de siste 24 timene har Y2K blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00361132 og et toppnivå på $ 0.00449856, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til Y2K er $ 0.03458572, mens den rekordlave prisen er $ 0.00053816.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har Y2K endret seg med +0.90% i løpet av den siste timen, -15.12% over 24 timer og -31.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dotcom (Y2K) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M Opplagsforsyning 1.01B 1.01B 1.01B Total forsyning 1,012,018,264.289014 1,012,018,264.289014 1,012,018,264.289014

Nåværende markedsverdi på Dotcom er $ 3.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på Y2K er 1.01B, med en total tilgang på 1012018264.289014. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.85M.