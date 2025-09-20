Dagens Dotcom livepris er 0.00380508 USD. Spor prisoppdateringer for Y2K til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk Y2K pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dotcom livepris er 0.00380508 USD. Spor prisoppdateringer for Y2K til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk Y2K pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om Y2K

Y2K Prisinformasjon

Y2K Offisiell nettside

Y2K tokenomics

Y2K Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Dotcom Logo

Dotcom Pris (Y2K)

Ikke oppført

1 Y2K til USD livepris:

$0.00380508
$0.00380508$0.00380508
-15.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Dotcom (Y2K) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:10:58 (UTC+8)

Dotcom (Y2K) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00361132
$ 0.00361132$ 0.00361132
24 timer lav
$ 0.00449856
$ 0.00449856$ 0.00449856
24 timer høy

$ 0.00361132
$ 0.00361132$ 0.00361132

$ 0.00449856
$ 0.00449856$ 0.00449856

$ 0.03458572
$ 0.03458572$ 0.03458572

$ 0.00053816
$ 0.00053816$ 0.00053816

+0.90%

-15.12%

-31.23%

-31.23%

Dotcom (Y2K) sanntidsprisen er $0.00380508. I løpet av de siste 24 timene har Y2K blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00361132 og et toppnivå på $ 0.00449856, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til Y2K er $ 0.03458572, mens den rekordlave prisen er $ 0.00053816.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har Y2K endret seg med +0.90% i løpet av den siste timen, -15.12% over 24 timer og -31.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dotcom (Y2K) Markedsinformasjon

$ 3.85M
$ 3.85M$ 3.85M

--
----

$ 3.85M
$ 3.85M$ 3.85M

1.01B
1.01B 1.01B

1,012,018,264.289014
1,012,018,264.289014 1,012,018,264.289014

Nåværende markedsverdi på Dotcom er $ 3.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på Y2K er 1.01B, med en total tilgang på 1012018264.289014. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.85M.

Dotcom (Y2K) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dotcom til USD ble $ -0.000678226679913725.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dotcom til USD ble $ -0.0009974130.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dotcom til USD ble $ -0.0011428474.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dotcom til USD ble $ +0.0016387624431629426.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000678226679913725-15.12%
30 dager$ -0.0009974130-26.21%
60 dager$ -0.0011428474-30.03%
90 dager$ +0.0016387624431629426+75.65%

Hva er Dotcom (Y2K)

Y2K is a cryptocurrency project designed to revive the nostalgia of the early internet era while fostering a strong and engaged community. Inspired by the cultural and digital revolution of the millennium, Y2K aims to blend the aesthetics and values of the Y2K era with modern Web3 technologies. By leveraging the Solana blockchain, Y2K provides a fast, scalable, and efficient ecosystem for its users, creating a platform that celebrates creativity, connectivity, and cultural heritage in the digital age

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Dotcom (Y2K) Ressurs

Offisiell nettside

Dotcom Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dotcom (Y2K) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dotcom (Y2K) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dotcom.

Sjekk Dotcomprisprognosen nå!

Y2K til lokale valutaer

Dotcom (Y2K) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dotcom (Y2K) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om Y2K tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dotcom (Y2K)

Hvor mye er Dotcom (Y2K) verdt i dag?
Live Y2K prisen i USD er 0.00380508 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende Y2K-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på Y2K til USD er $ 0.00380508. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dotcom?
Markedsverdien for Y2K er $ 3.85M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av Y2K?
Den sirkulerende forsyningen av Y2K er 1.01B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forY2K ?
Y2K oppnådde en ATH-pris på 0.03458572 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på Y2K?
Y2K så en ATL-pris på 0.00053816 USD.
Hva er handelsvolumet til Y2K?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for Y2K er -- USD.
Vil Y2K gå høyere i år?
Y2K kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut Y2K prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:10:58 (UTC+8)

Dotcom (Y2K) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.