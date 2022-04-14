FORM (FORM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FORM (FORM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FORM (FORM) Informasjon Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX Offisiell nettside: https://official.four.meme/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0x5b73A93b4E5e4f1FD27D8b3F8C97D69908b5E284 Kjøp FORM nå!

FORM (FORM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FORM (FORM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 554.78M $ 554.78M $ 554.78M Total forsyning: $ 572.30M $ 572.30M $ 572.30M Sirkulerende forsyning: $ 381.87M $ 381.87M $ 381.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 842.62M $ 842.62M $ 842.62M All-time high: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 All-Time Low: $ 0.14300383150589102 $ 0.14300383150589102 $ 0.14300383150589102 Nåværende pris: $ 1.4528 $ 1.4528 $ 1.4528 Lær mer om FORM (FORM) pris

FORM (FORM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FORM (FORM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FORM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FORM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FORMs tokenomics, kan du utforske FORM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FORM Interessert i å legge til FORM (FORM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FORM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FORM på MEXC nå!

FORM (FORM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FORM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FORM nå!

FORM prisforutsigelse Vil du vite hvor FORM kan være på vei? Vår FORM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FORM tokenets prisforutsigelse nå!

