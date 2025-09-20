DOSE (DOSE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00038509 $ 0.00038509 $ 0.00038509 24 timer lav $ 0.0004153 $ 0.0004153 $ 0.0004153 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00038509$ 0.00038509 $ 0.00038509 24 timer høy $ 0.0004153$ 0.0004153 $ 0.0004153 All Time High $ 0.373235$ 0.373235 $ 0.373235 Laveste pris $ 0.00005114$ 0.00005114 $ 0.00005114 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -0.80% Prisendring (7D) +24.08% Prisendring (7D) +24.08%

DOSE (DOSE) sanntidsprisen er $0.00038548. I løpet av de siste 24 timene har DOSE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00038509 og et toppnivå på $ 0.0004153, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOSE er $ 0.373235, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005114.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOSE endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -0.80% over 24 timer og +24.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOSE (DOSE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Opplagsforsyning 3.27B 3.27B 3.27B Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DOSE er $ 1.26M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOSE er 3.27B, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.93M.