DOSE (DOSE) Informasjon DOSE is the token of purchase, utility and action and is at the heart of the OliveX gamified fitness ecosystem. Players will receive DOSE tokens for completing workout based gameplay in Dustland Runner and other experiences. These tokens can be used to unlock items, purchase NFTs and participate in special events and game modes. Dustland Runner is the world’s first Proof of Workout audio game, where going on runs in the real world progresses the narrative and earns you virtual rewards (NFTs / DOSE tokens) that you can use to upgrade and progress your adventure. Built by OliveX with assistance from Six to Start, Dustland Runner is designed on top of the successful Zombies, Run! game engine and online platform; best in class for delivering audio running adventures on different devices and tracking players’ fitness goals and progress. Dustland Runner also leverages the strong storytelling experience that Zombies, Run! provides. Offisiell nettside: https://www.dosetoken.com/ Kjøp DOSE nå!

DOSE (DOSE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOSE (DOSE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 671.58K $ 671.58K $ 671.58K Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.27B $ 3.27B $ 3.27B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M All-time high: $ 0.373235 $ 0.373235 $ 0.373235 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00020617 $ 0.00020617 $ 0.00020617 Lær mer om DOSE (DOSE) pris

DOSE (DOSE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DOSE (DOSE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOSE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOSE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOSEs tokenomics, kan du utforske DOSE tokenets livepris!

