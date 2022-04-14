DOS Network (DOS) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i DOS Network (DOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

DOS Network (DOS) Informasjon

DOS Network - A Decentralized Oracle Service supporting multiple heterogeneous blockchains. DOS Network brings real word data, event and computation power to smart contract in a secure, reliable, efficient and scalable way.

Offisiell nettside:
https://dos.network/
Teknisk dokument:
https://docsend.com/view/ak3rdft

DOS Network (DOS) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOS Network (DOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 26.26K
$ 26.26K$ 26.26K
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 132.04M
$ 132.04M$ 132.04M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 198.91K
$ 198.91K$ 198.91K
All-time high:
$ 0.388179
$ 0.388179$ 0.388179
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Nåværende pris:
$ 0.00019891
$ 0.00019891$ 0.00019891

DOS Network (DOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak DOS Network (DOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet DOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange DOS tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår DOSs tokenomics, kan du utforske DOS tokenets livepris!

DOS prisforutsigelse

Vil du vite hvor DOS kan være på vei? Vår DOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.