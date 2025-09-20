DOS Network (DOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.388179$ 0.388179 $ 0.388179 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -33.61% Prisendring (7D) -33.61%

DOS Network (DOS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOS er $ 0.388179, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -33.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOS Network (DOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.35K$ 27.35K $ 27.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 207.17K$ 207.17K $ 207.17K Opplagsforsyning 132.04M 132.04M 132.04M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DOS Network er $ 27.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOS er 132.04M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 207.17K.