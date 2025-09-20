Dollar (DOLLAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0001735 24 timer høy $ 0.00018162 All Time High $ 0.00730902 Laveste pris $ 0.00007914 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -3.76% Prisendring (7D) -1.15%

Dollar (DOLLAR) sanntidsprisen er $0.00017479. I løpet av de siste 24 timene har DOLLAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001735 og et toppnivå på $ 0.00018162, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOLLAR er $ 0.00730902, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007914.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOLLAR endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -3.76% over 24 timer og -1.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dollar (DOLLAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 174.14K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 174.14K Opplagsforsyning 996.29M Total forsyning 996,292,274.549988

Nåværende markedsverdi på Dollar er $ 174.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOLLAR er 996.29M, med en total tilgang på 996292274.549988. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 174.14K.