Dagens Dollar livepris er 0.00017479 USD. Spor prisoppdateringer for DOLLAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOLLAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Dollar Pris (DOLLAR)

1 DOLLAR til USD livepris:

$0.00017572
$0.00017572
-2.70%1D
USD
Dollar (DOLLAR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:08:46 (UTC+8)

Dollar (DOLLAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0001735
$ 0.0001735
24 timer lav
$ 0.00018162
$ 0.00018162
24 timer høy

$ 0.0001735
$ 0.0001735

$ 0.00018162
$ 0.00018162

$ 0.00730902
$ 0.00730902

$ 0.00007914
$ 0.00007914

-0.11%

-3.76%

-1.15%

-1.15%

Dollar (DOLLAR) sanntidsprisen er $0.00017479. I løpet av de siste 24 timene har DOLLAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001735 og et toppnivå på $ 0.00018162, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOLLAR er $ 0.00730902, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007914.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOLLAR endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -3.76% over 24 timer og -1.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dollar (DOLLAR) Markedsinformasjon

$ 174.14K
$ 174.14K

--
--

$ 174.14K
$ 174.14K

996.29M
996.29M

996,292,274.549988
996,292,274.549988

Nåværende markedsverdi på Dollar er $ 174.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOLLAR er 996.29M, med en total tilgang på 996292274.549988. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 174.14K.

Dollar (DOLLAR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dollar til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dollar til USD ble $ +0.0000107475.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dollar til USD ble $ -0.0000554081.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dollar til USD ble $ -0.00006172931165829556.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.76%
30 dager$ +0.0000107475+6.15%
60 dager$ -0.0000554081-31.69%
90 dager$ -0.00006172931165829556-26.09%

Hva er Dollar (DOLLAR)

The project is a memecoin with the ticker $DOLLAR. Because a memecoin is basically a token that has no intrinsic value, and fiat currency, by definition, has no intrinsic value, we found it amusing to point out that the dollar was the original memecoin. This project plays on the irony that people attribute value to both memecoins and fiat currency despite their lack of intrinsic worth. By highlighting this comparison, $DOLLAR aims to humorously critique the concept of value and poke fun at the similarities between memecoins and traditional money.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Dollar (DOLLAR) Ressurs

Offisiell nettside

Dollar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dollar (DOLLAR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dollar (DOLLAR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dollar.

Sjekk Dollarprisprognosen nå!

DOLLAR til lokale valutaer

Dollar (DOLLAR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dollar (DOLLAR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DOLLAR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dollar (DOLLAR)

Hvor mye er Dollar (DOLLAR) verdt i dag?
Live DOLLAR prisen i USD er 0.00017479 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DOLLAR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DOLLAR til USD er $ 0.00017479. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dollar?
Markedsverdien for DOLLAR er $ 174.14K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DOLLAR?
Den sirkulerende forsyningen av DOLLAR er 996.29M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDOLLAR ?
DOLLAR oppnådde en ATH-pris på 0.00730902 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DOLLAR?
DOLLAR så en ATL-pris på 0.00007914 USD.
Hva er handelsvolumet til DOLLAR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DOLLAR er -- USD.
Vil DOLLAR gå høyere i år?
DOLLAR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DOLLAR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:08:46 (UTC+8)

