Dollar (DOLLAR) tokenomics

Dollar (DOLLAR) Informasjon The project is a memecoin with the ticker $DOLLAR. Because a memecoin is basically a token that has no intrinsic value, and fiat currency, by definition, has no intrinsic value, we found it amusing to point out that the dollar was the original memecoin. This project plays on the irony that people attribute value to both memecoins and fiat currency despite their lack of intrinsic worth. By highlighting this comparison, $DOLLAR aims to humorously critique the concept of value and poke fun at the similarities between memecoins and traditional money. Offisiell nettside: https://dollaronsolana.lol/ Kjøp DOLLAR nå!

Dollar (DOLLAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dollar (DOLLAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 161.04K Total forsyning: $ 996.29M Sirkulerende forsyning: $ 996.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 161.04K All-time high: $ 0.00730902 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00016164

Dollar (DOLLAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dollar (DOLLAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOLLAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOLLAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOLLARs tokenomics, kan du utforske DOLLAR tokenets livepris!

DOLLAR prisforutsigelse Vil du vite hvor DOLLAR kan være på vei? Vår DOLLAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOLLAR tokenets prisforutsigelse nå!

