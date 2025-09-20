Dojo Protocol (DOAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03595159$ 0.03595159 $ 0.03595159 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -7.60% Prisendring (7D) -13.30% Prisendring (7D) -13.30%

Dojo Protocol (DOAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOAI er $ 0.03595159, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOAI endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -7.60% over 24 timer og -13.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dojo Protocol (DOAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.21K$ 50.21K $ 50.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 111.73K$ 111.73K $ 111.73K Opplagsforsyning 449.38M 449.38M 449.38M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dojo Protocol er $ 50.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOAI er 449.38M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 111.73K.