Dojo Protocol (DOAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dojo Protocol (DOAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Dojo Protocol (DOAI) Informasjon Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation. Offisiell nettside: https://dojoprotocol.com/ Teknisk dokument: https://dojo-protocol.gitbook.io/dojo-protocol Kjøp DOAI nå!

Dojo Protocol (DOAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dojo Protocol (DOAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.29K $ 45.29K $ 45.29K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 449.38M $ 449.38M $ 449.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 100.78K $ 100.78K $ 100.78K All-time high: $ 0.03595159 $ 0.03595159 $ 0.03595159 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010076 $ 0.00010076 $ 0.00010076 Lær mer om Dojo Protocol (DOAI) pris

Dojo Protocol (DOAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dojo Protocol (DOAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOAIs tokenomics, kan du utforske DOAI tokenets livepris!

