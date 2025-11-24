Doge Base pris i dag

Sanntids Doge Base (DOGEBASE) pris i dag er $ 0.0000463, med en 2.87% endring de siste 24 timene. Nåværende DOGEBASE til USD konverteringssats er $ 0.0000463 per DOGEBASE.

Doge Base rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 46,310, med en sirkulerende forsyning på 1.00B DOGEBASE. I løpet av de siste 24 timene DOGEBASE har den blitt handlet mellom $ 0.0000446(laveste) og $ 0.00004828 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00162698, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003027.

Kortsiktig har DOGEBASE beveget seg +0.04% i løpet av den siste timen og -18.21% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Doge Base (DOGEBASE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.31K$ 46.31K $ 46.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.31K$ 46.31K $ 46.31K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

