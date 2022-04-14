Dobi (DOBI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dobi (DOBI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dobi (DOBI) Informasjon Dobi, an AI agent in the Dobprotocol ecosystem, manages Decentralized Autonomous Machines (DAMs) like EV chargers or vending machines. It validates off-chain data for oracle use, ensures IoT asset reliability, and oversees wallets for maintenance and upgrades, enabling seamless autonomous operations Offisiell nettside: https://dobi.guru Kjøp DOBI nå!

Dobi (DOBI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dobi (DOBI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 179.61K Total forsyning: $ 889.44M Sirkulerende forsyning: $ 889.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 179.61K All-time high: $ 0.00121165 All-Time Low: $ 0.0001979 Nåværende pris: $ 0.00020197

Dobi (DOBI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dobi (DOBI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOBI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOBI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOBIs tokenomics, kan du utforske DOBI tokenets livepris!

