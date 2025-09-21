Dobi (DOBI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00121165 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -5.60% Prisendring (7D) -25.40%

Dobi (DOBI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DOBI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOBI er $ 0.00121165, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOBI endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -5.60% over 24 timer og -25.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dobi (DOBI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 228.41K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 228.41K Opplagsforsyning 889.44M Total forsyning 889,439,741.7434958

