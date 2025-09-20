Dagens DIMO livepris er 0.062485 USD. Spor prisoppdateringer for DIMO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DIMO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DIMO livepris er 0.062485 USD. Spor prisoppdateringer for DIMO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DIMO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DIMO

DIMO Prisinformasjon

DIMO Offisiell nettside

DIMO tokenomics

DIMO Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

DIMO Logo

DIMO Pris (DIMO)

Ikke oppført

1 DIMO til USD livepris:

$0.062502
$0.062502$0.062502
-4.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
DIMO (DIMO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:03:00 (UTC+8)

DIMO (DIMO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.061809
$ 0.061809$ 0.061809
24 timer lav
$ 0.065491
$ 0.065491$ 0.065491
24 timer høy

$ 0.061809
$ 0.061809$ 0.061809

$ 0.065491
$ 0.065491$ 0.065491

$ 0.785628
$ 0.785628$ 0.785628

$ 0.02171116
$ 0.02171116$ 0.02171116

-1.12%

-4.46%

-12.42%

-12.42%

DIMO (DIMO) sanntidsprisen er $0.062485. I løpet av de siste 24 timene har DIMO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.061809 og et toppnivå på $ 0.065491, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DIMO er $ 0.785628, mens den rekordlave prisen er $ 0.02171116.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DIMO endret seg med -1.12% i løpet av den siste timen, -4.46% over 24 timer og -12.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DIMO (DIMO) Markedsinformasjon

$ 24.74M
$ 24.74M$ 24.74M

--
----

$ 62.34M
$ 62.34M$ 62.34M

396.89M
396.89M 396.89M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DIMO er $ 24.74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DIMO er 396.89M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.34M.

DIMO (DIMO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på DIMO til USD ble $ -0.00291781681325025.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på DIMO til USD ble $ +0.0153126428.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på DIMO til USD ble $ +0.0019945524.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på DIMO til USD ble $ +0.01191257262660791.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00291781681325025-4.46%
30 dager$ +0.0153126428+24.51%
60 dager$ +0.0019945524+3.19%
90 dager$ +0.01191257262660791+23.56%

Hva er DIMO (DIMO)

DIMO is an open vehicle connectivity platform. You can connect your car to DIMO, store your own data, share that data for discounts or new services, and earn $DIMO tokens. Developers can build applications on DIMO that work on any car.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

DIMO (DIMO) Ressurs

Offisiell nettside

DIMO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DIMO (DIMO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DIMO (DIMO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DIMO.

Sjekk DIMOprisprognosen nå!

DIMO til lokale valutaer

DIMO (DIMO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DIMO (DIMO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DIMO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om DIMO (DIMO)

Hvor mye er DIMO (DIMO) verdt i dag?
Live DIMO prisen i USD er 0.062485 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DIMO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DIMO til USD er $ 0.062485. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DIMO?
Markedsverdien for DIMO er $ 24.74M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DIMO?
Den sirkulerende forsyningen av DIMO er 396.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDIMO ?
DIMO oppnådde en ATH-pris på 0.785628 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DIMO?
DIMO så en ATL-pris på 0.02171116 USD.
Hva er handelsvolumet til DIMO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DIMO er -- USD.
Vil DIMO gå høyere i år?
DIMO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DIMO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:03:00 (UTC+8)

DIMO (DIMO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.