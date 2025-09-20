DIMO (DIMO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.061809 24 timer høy $ 0.065491 All Time High $ 0.785628 Laveste pris $ 0.02171116 Prisendring (1H) -1.12% Prisendring (1D) -4.46% Prisendring (7D) -12.42%

DIMO (DIMO) sanntidsprisen er $0.062485. I løpet av de siste 24 timene har DIMO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.061809 og et toppnivå på $ 0.065491, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DIMO er $ 0.785628, mens den rekordlave prisen er $ 0.02171116.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DIMO endret seg med -1.12% i løpet av den siste timen, -4.46% over 24 timer og -12.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DIMO (DIMO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.74M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 62.34M Opplagsforsyning 396.89M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DIMO er $ 24.74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DIMO er 396.89M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.34M.