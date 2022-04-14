DIMO (DIMO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DIMO (DIMO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DIMO (DIMO) Informasjon DIMO is an open vehicle connectivity platform. You can connect your car to DIMO, store your own data, share that data for discounts or new services, and earn $DIMO tokens. Developers can build applications on DIMO that work on any car. Offisiell nettside: https://dimo.zone Kjøp DIMO nå!

DIMO (DIMO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DIMO (DIMO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.82M $ 23.82M $ 23.82M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 396.89M $ 396.89M $ 396.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 60.02M $ 60.02M $ 60.02M All-time high: $ 0.785628 $ 0.785628 $ 0.785628 All-Time Low: $ 0.02171116 $ 0.02171116 $ 0.02171116 Nåværende pris: $ 0.06001 $ 0.06001 $ 0.06001 Lær mer om DIMO (DIMO) pris

DIMO (DIMO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DIMO (DIMO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DIMO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DIMO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DIMOs tokenomics, kan du utforske DIMO tokenets livepris!

DIMO prisforutsigelse Vil du vite hvor DIMO kan være på vei? Vår DIMO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DIMO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!