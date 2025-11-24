DFDV Staked SOL pris i dag

Sanntids DFDV Staked SOL (DFDVSOL) pris i dag er $ 131.79, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DFDVSOL til USD konverteringssats er $ 131.79 per DFDVSOL.

DFDV Staked SOL rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 66,167,745, med en sirkulerende forsyning på 502.06K DFDVSOL. I løpet av de siste 24 timene DFDVSOL har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 259.77, mens tidenes laveste notering var $ 130.31.

Kortsiktig har DFDVSOL beveget seg -- i løpet av den siste timen og -24.73% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 66.17M$ 66.17M $ 66.17M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 66.17M$ 66.17M $ 66.17M Opplagsforsyning 502.06K 502.06K 502.06K Total forsyning 502,056.864064568 502,056.864064568 502,056.864064568

Nåværende markedsverdi på DFDV Staked SOL er $ 66.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DFDVSOL er 502.06K, med en total tilgang på 502056.864064568. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 66.17M.