DexTools (DEXT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.53593 $ 0.53593 $ 0.53593 24 timer lav $ 0.591976 $ 0.591976 $ 0.591976 24 timer høy 24 timer lav $ 0.53593$ 0.53593 $ 0.53593 24 timer høy $ 0.591976$ 0.591976 $ 0.591976 All Time High $ 1.067$ 1.067 $ 1.067 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.35% Prisendring (1D) -6.96% Prisendring (7D) -13.09% Prisendring (7D) -13.09%

DexTools (DEXT) sanntidsprisen er $0.546754. I løpet av de siste 24 timene har DEXT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.53593 og et toppnivå på $ 0.591976, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEXT er $ 1.067, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEXT endret seg med +0.35% i løpet av den siste timen, -6.96% over 24 timer og -13.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DexTools (DEXT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.64M$ 38.64M $ 38.64M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 61.55M$ 61.55M $ 61.55M Opplagsforsyning 70.65M 70.65M 70.65M Total forsyning 112,551,255.0 112,551,255.0 112,551,255.0

Nåværende markedsverdi på DexTools er $ 38.64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEXT er 70.65M, med en total tilgang på 112551255.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.55M.