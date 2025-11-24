Developer Camp pris i dag

Sanntids Developer Camp (DEVELOPER) pris i dag er $ 0.00181869, med en 4.77% endring de siste 24 timene. Nåværende DEVELOPER til USD konverteringssats er $ 0.00181869 per DEVELOPER.

Developer Camp rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,744,477, med en sirkulerende forsyning på 959.20M DEVELOPER. I løpet av de siste 24 timene DEVELOPER har den blitt handlet mellom $ 0.00176315(laveste) og $ 0.00198273 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00934615, mens tidenes laveste notering var $ 0.00026444.

Kortsiktig har DEVELOPER beveget seg -2.17% i løpet av den siste timen og -1.45% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Developer Camp (DEVELOPER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Opplagsforsyning 959.20M 959.20M 959.20M Total forsyning 959,195,331.735112 959,195,331.735112 959,195,331.735112

Nåværende markedsverdi på Developer Camp er $ 1.74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEVELOPER er 959.20M, med en total tilgang på 959195331.735112. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.74M.