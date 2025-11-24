Hva er DEVELOPER

Developer Camp (DEVELOPER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Developer Camp (DEVELOPER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Total forsyning: $ 959.20M $ 959.20M $ 959.20M Sirkulerende forsyning: $ 959.20M $ 959.20M $ 959.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M All-time high: $ 0.00934615 $ 0.00934615 $ 0.00934615 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00179692 $ 0.00179692 $ 0.00179692 Lær mer om Developer Camp (DEVELOPER) pris Kjøp DEVELOPER nå!

Developer Camp (DEVELOPER) Informasjon Offisiell nettside: https://developer.camp

Developer Camp (DEVELOPER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Developer Camp (DEVELOPER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEVELOPER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEVELOPER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEVELOPERs tokenomics, kan du utforske DEVELOPER tokenets livepris!

DEVELOPER prisforutsigelse Vil du vite hvor DEVELOPER kan være på vei? Vår DEVELOPER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEVELOPER tokenets prisforutsigelse nå!

