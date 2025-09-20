Dev Protocol (DEV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 20.09$ 20.09 $ 20.09 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +4.26% Prisendring (7D) +4.26%

Dev Protocol (DEV) sanntidsprisen er $0.070028. I løpet av de siste 24 timene har DEV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEV er $ 20.09, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEV endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +4.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dev Protocol (DEV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 182.92K$ 182.92K $ 182.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 692.37K$ 692.37K $ 692.37K Opplagsforsyning 2.61M 2.61M 2.61M Total forsyning 9,886,958.719791926 9,886,958.719791926 9,886,958.719791926

Nåværende markedsverdi på Dev Protocol er $ 182.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEV er 2.61M, med en total tilgang på 9886958.719791926. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 692.37K.