Dagens Dev Protocol livepris er 0.070028 USD. Spor prisoppdateringer for DEV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 DEV til USD livepris:

$0.070028
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Dev Protocol (DEV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:06:58 (UTC+8)

Dev Protocol (DEV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 20.09
$ 0
--

--

+4.26%

+4.26%

Dev Protocol (DEV) sanntidsprisen er $0.070028. I løpet av de siste 24 timene har DEV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEV er $ 20.09, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEV endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +4.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dev Protocol (DEV) Markedsinformasjon

$ 182.92K
--
$ 692.37K
2.61M
9,886,958.719791926
Nåværende markedsverdi på Dev Protocol er $ 182.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEV er 2.61M, med en total tilgang på 9886958.719791926. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 692.37K.

Dev Protocol (DEV) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dev Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dev Protocol til USD ble $ +0.0023600556.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dev Protocol til USD ble $ -0.0077134721.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dev Protocol til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0023600556+3.37%
60 dager$ -0.0077134721-11.01%
90 dager$ 0--

Hva er Dev Protocol (DEV)

Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value.y

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Dev Protocol (DEV) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Dev Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dev Protocol (DEV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dev Protocol (DEV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dev Protocol.

Sjekk Dev Protocolprisprognosen nå!

DEV til lokale valutaer

Dev Protocol (DEV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dev Protocol (DEV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dev Protocol (DEV)

Hvor mye er Dev Protocol (DEV) verdt i dag?
Live DEV prisen i USD er 0.070028 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEV til USD er $ 0.070028. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dev Protocol?
Markedsverdien for DEV er $ 182.92K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEV?
Den sirkulerende forsyningen av DEV er 2.61M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEV ?
DEV oppnådde en ATH-pris på 20.09 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEV?
DEV så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DEV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEV er -- USD.
Vil DEV gå høyere i år?
DEV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.