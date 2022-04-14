Dev Protocol (DEV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dev Protocol (DEV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dev Protocol (DEV) Informasjon Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value.y Offisiell nettside: https://devprotocol.xyz/ Teknisk dokument: https://github.com/dev-protocol/protocol/blob/master/docs/WHITEPAPER.md Kjøp DEV nå!

Dev Protocol (DEV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dev Protocol (DEV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 181.06K $ 181.06K $ 181.06K Total forsyning: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M Sirkulerende forsyning: $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 685.30K $ 685.30K $ 685.30K All-time high: $ 20.09 $ 20.09 $ 20.09 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.069313 $ 0.069313 $ 0.069313 Lær mer om Dev Protocol (DEV) pris

Dev Protocol (DEV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dev Protocol (DEV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEVs tokenomics, kan du utforske DEV tokenets livepris!

