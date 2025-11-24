deOTC pris i dag

Sanntids deOTC (DOTC) pris i dag er $ 0.00035238, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DOTC til USD konverteringssats er $ 0.00035238 per DOTC.

deOTC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 246,665, med en sirkulerende forsyning på 700.00M DOTC. I løpet av de siste 24 timene DOTC har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0006757, mens tidenes laveste notering var $ 0.00014923.

Kortsiktig har DOTC beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

deOTC (DOTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 246.67K$ 246.67K $ 246.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 352.38K$ 352.38K $ 352.38K Opplagsforsyning 700.00M 700.00M 700.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på deOTC er $ 246.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOTC er 700.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 352.38K.