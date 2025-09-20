Delphy (DPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00477311 $ 0.00477311 $ 0.00477311 24 timer lav $ 0.00479825 $ 0.00479825 $ 0.00479825 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00477311$ 0.00477311 $ 0.00477311 24 timer høy $ 0.00479825$ 0.00479825 $ 0.00479825 All Time High $ 4.88$ 4.88 $ 4.88 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.22% Prisendring (1D) +0.37% Prisendring (7D) -3.22% Prisendring (7D) -3.22%

Delphy (DPY) sanntidsprisen er $0.00479815. I løpet av de siste 24 timene har DPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00477311 og et toppnivå på $ 0.00479825, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DPY er $ 4.88, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DPY endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, +0.37% over 24 timer og -3.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Delphy (DPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 292.16K$ 292.16K $ 292.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 479.71K$ 479.71K $ 479.71K Opplagsforsyning 60.90M 60.90M 60.90M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Delphy er $ 292.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DPY er 60.90M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 479.71K.