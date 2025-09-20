degenping (DEGENPING) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 24 timer lav $ 2.79 $ 2.79 $ 2.79 24 timer høy 24 timer lav $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 24 timer høy $ 2.79$ 2.79 $ 2.79 All Time High $ 10.09$ 10.09 $ 10.09 Laveste pris $ 0.928427$ 0.928427 $ 0.928427 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.62% Prisendring (7D) +19.88% Prisendring (7D) +19.88%

degenping (DEGENPING) sanntidsprisen er $2.71. I løpet av de siste 24 timene har DEGENPING blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.69 og et toppnivå på $ 2.79, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEGENPING er $ 10.09, mens den rekordlave prisen er $ 0.928427.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEGENPING endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.62% over 24 timer og +19.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

degenping (DEGENPING) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 268.11K$ 268.11K $ 268.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 268.11K$ 268.11K $ 268.11K Opplagsforsyning 99.08K 99.08K 99.08K Total forsyning 99,084.89183 99,084.89183 99,084.89183

Nåværende markedsverdi på degenping er $ 268.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEGENPING er 99.08K, med en total tilgang på 99084.89183. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 268.11K.