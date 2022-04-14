degenping (DEGENPING) tokenomics Oppdag viktig innsikt i degenping (DEGENPING), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

degenping (DEGENPING) Informasjon Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for DegenPing, a very well-known influencer in the crypto space. Offisiell nettside: https://time.fun/degenping Kjøp DEGENPING nå!

degenping (DEGENPING) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for degenping (DEGENPING), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 248.48K $ 248.48K $ 248.48K Total forsyning: $ 99.08K $ 99.08K $ 99.08K Sirkulerende forsyning: $ 99.08K $ 99.08K $ 99.08K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 248.48K $ 248.48K $ 248.48K All-time high: $ 10.09 $ 10.09 $ 10.09 All-Time Low: $ 0.928427 $ 0.928427 $ 0.928427 Nåværende pris: $ 2.51 $ 2.51 $ 2.51 Lær mer om degenping (DEGENPING) pris

degenping (DEGENPING) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak degenping (DEGENPING) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEGENPING tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEGENPING tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEGENPINGs tokenomics, kan du utforske DEGENPING tokenets livepris!

