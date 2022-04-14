DeFive (FIVE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DeFive (FIVE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DeFive (FIVE) Informasjon DeFive is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform launching on the Sonic blockchain. It serves as an innovative upgrade and rebranding of WigoSwap, focusing on optimizing trading experiences, introducing advanced governance with veFIVE tokens, and driving ecosystem growth through sustainable tokenomics. DeFive offers seamless asset swaps, liquidity pools, and a gamified staking mechanism that empowers users to participate actively in the platform’s governance. Offisiell nettside: https://defive.com Kjøp FIVE nå!

DeFive (FIVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeFive (FIVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Total forsyning: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B Sirkulerende forsyning: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M All-time high: $ 0.01038358 $ 0.01038358 $ 0.01038358 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00109387 $ 0.00109387 $ 0.00109387 Lær mer om DeFive (FIVE) pris

DeFive (FIVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DeFive (FIVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FIVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FIVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FIVEs tokenomics, kan du utforske FIVE tokenets livepris!

FIVE prisforutsigelse Vil du vite hvor FIVE kan være på vei? Vår FIVE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FIVE tokenets prisforutsigelse nå!

