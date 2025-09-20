DeFive (FIVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00124131 24 timer høy $ 0.00130716 All Time High $ 0.01038358 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.32% Prisendring (1D) -2.65% Prisendring (7D) -2.27%

DeFive (FIVE) sanntidsprisen er $0.00124914. I løpet av de siste 24 timene har FIVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00124131 og et toppnivå på $ 0.00130716, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FIVE er $ 0.01038358, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FIVE endret seg med +0.32% i løpet av den siste timen, -2.65% over 24 timer og -2.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeFive (FIVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.44M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.01M Opplagsforsyning 1.16B Total forsyning 1,612,452,081.255155

Nåværende markedsverdi på DeFive er $ 1.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FIVE er 1.16B, med en total tilgang på 1612452081.255155. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.01M.