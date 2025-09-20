Definder Network (DNT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03079856 $ 0.03079856 $ 0.03079856 24 timer lav $ 0.03149024 $ 0.03149024 $ 0.03149024 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03079856$ 0.03079856 $ 0.03079856 24 timer høy $ 0.03149024$ 0.03149024 $ 0.03149024 All Time High $ 21.0$ 21.0 $ 21.0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.44% Prisendring (1D) +0.46% Prisendring (7D) -2.88% Prisendring (7D) -2.88%

Definder Network (DNT) sanntidsprisen er $0.03130287. I løpet av de siste 24 timene har DNT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03079856 og et toppnivå på $ 0.03149024, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DNT er $ 21.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DNT endret seg med +0.44% i løpet av den siste timen, +0.46% over 24 timer og -2.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Definder Network (DNT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 159.71K$ 159.71K $ 159.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 674.65K$ 674.65K $ 674.65K Opplagsforsyning 5.10M 5.10M 5.10M Total forsyning 21,548,097.0 21,548,097.0 21,548,097.0

Nåværende markedsverdi på Definder Network er $ 159.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DNT er 5.10M, med en total tilgang på 21548097.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 674.65K.