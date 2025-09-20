Dagens Definder Network livepris er 0.03130287 USD. Spor prisoppdateringer for DNT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DNT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Definder Network livepris er 0.03130287 USD. Spor prisoppdateringer for DNT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DNT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DNT

DNT Prisinformasjon

DNT teknisk dokument

DNT Offisiell nettside

DNT tokenomics

DNT Prisprognose

Definder Network Logo

Definder Network Pris (DNT)

Ikke oppført

1 DNT til USD livepris:

$0.03130919
$0.03130919$0.03130919
+0.10%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Definder Network (DNT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:06:44 (UTC+8)

Definder Network (DNT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03079856
$ 0.03079856$ 0.03079856
24 timer lav
$ 0.03149024
$ 0.03149024$ 0.03149024
24 timer høy

$ 0.03079856
$ 0.03079856$ 0.03079856

$ 0.03149024
$ 0.03149024$ 0.03149024

$ 21.0
$ 21.0$ 21.0

$ 0
$ 0$ 0

+0.44%

+0.46%

-2.88%

-2.88%

Definder Network (DNT) sanntidsprisen er $0.03130287. I løpet av de siste 24 timene har DNT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03079856 og et toppnivå på $ 0.03149024, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DNT er $ 21.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DNT endret seg med +0.44% i løpet av den siste timen, +0.46% over 24 timer og -2.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Definder Network (DNT) Markedsinformasjon

$ 159.71K
$ 159.71K$ 159.71K

--
----

$ 674.65K
$ 674.65K$ 674.65K

5.10M
5.10M 5.10M

21,548,097.0
21,548,097.0 21,548,097.0

Nåværende markedsverdi på Definder Network er $ 159.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DNT er 5.10M, med en total tilgang på 21548097.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 674.65K.

Definder Network (DNT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Definder Network til USD ble $ +0.00014192.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Definder Network til USD ble $ -0.0056865732.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Definder Network til USD ble $ -0.0091706453.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Definder Network til USD ble $ +0.000396892748360765.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00014192+0.46%
30 dager$ -0.0056865732-18.16%
60 dager$ -0.0091706453-29.29%
90 dager$ +0.000396892748360765+1.28%

Hva er Definder Network (DNT)

Definder Network (DNT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Definder Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Definder Network (DNT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Definder Network (DNT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Definder Network.

Sjekk Definder Networkprisprognosen nå!

DNT til lokale valutaer

Definder Network (DNT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Definder Network (DNT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DNT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Definder Network (DNT)

Hvor mye er Definder Network (DNT) verdt i dag?
Live DNT prisen i USD er 0.03130287 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DNT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DNT til USD er $ 0.03130287. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Definder Network?
Markedsverdien for DNT er $ 159.71K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DNT?
Den sirkulerende forsyningen av DNT er 5.10M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDNT ?
DNT oppnådde en ATH-pris på 21.0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DNT?
DNT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DNT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DNT er -- USD.
Vil DNT gå høyere i år?
DNT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DNT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:06:44 (UTC+8)

Definder Network (DNT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.