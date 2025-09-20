DeFiChain (DFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00104138 $ 0.00104138 $ 0.00104138 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00104138$ 0.00104138 $ 0.00104138 All Time High $ 5.61$ 5.61 $ 5.61 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -2.53% Prisendring (1D) +18.61% Prisendring (7D) -54.18% Prisendring (7D) -54.18%

DeFiChain (DFI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00104138, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DFI er $ 5.61, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DFI endret seg med -2.53% i løpet av den siste timen, +18.61% over 24 timer og -54.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeFiChain (DFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 808.91K$ 808.91K $ 808.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Opplagsforsyning 898.43M 898.43M 898.43M Total forsyning 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DeFiChain er $ 808.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DFI er 898.43M, med en total tilgang på 1200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.08M.