DeFiChain (DFI) Informasjon DeFiChain is a decentralized blockchain platform dedicated to enable fast, intelligent, and transparent decentralized financial services. Unlike most of the other DeFi projects that are built on the Ethereum network, DeFiChain is built on bitcoin (as a software fork), and is anchored to the bitcoin blockchain (via merkle root) every few minutes for maximum security DeFiChain is designed to be non-Turing complete to reduce smart contract errors (extremely important for finance transactions) and its op codes only allow run decentralized finance dapps. This ensures that only financial transactions are possible, instead of having games and casinos clogging the ecosystem and causing high transaction fees. Upcoming features of the DeFiChain include Decentralized: Lending, Wrapping of Tokens, Pricing Oracles, Exchanges, Transferable Debts and Receivables, Non-Collateralized Debt, Asset Tokenization, Distribution of Dividends, and YIELD FARMING! Offisiell nettside: https://defichain.com/ Kjøp DFI nå!

DeFiChain (DFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeFiChain (DFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 677.38K $ 677.38K $ 677.38K Total forsyning: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Sirkulerende forsyning: $ 898.68M $ 898.68M $ 898.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 904.50K $ 904.50K $ 904.50K All-time high: $ 5.61 $ 5.61 $ 5.61 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00075375 $ 0.00075375 $ 0.00075375 Lær mer om DeFiChain (DFI) pris

DeFiChain (DFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DeFiChain (DFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DFIs tokenomics, kan du utforske DFI tokenets livepris!

