Welcome to Deer Token Unveiling the Deer Token with a robust smart contract on Binance Smart Chain (BSC)! Don't miss out on this incredible opportunity! Your Gateway to Innovation on Binance Smart Chain! Dive into the future of decentralized finance with Deer Token, the revolutionary cryptocurrency built on the robust and secure Binance Smart Chain (BSC). Designed to empower its community, Deer Token combines cutting-edge technology with transparent and secure smart contracts, ensuring a seamless and rewarding experience for every user. Whether you're an experienced investor or just starting your crypto journey, Deer Token offers an incredible opportunity to be part of a thriving ecosystem. With a focus on scalability, efficiency, and sustainability, Deer Token is paving the way for a brighter financial future. Offisiell nettside: https://www.deertoken.de/ Teknisk dokument: https://github.com/DeerToken/Documentation/blob/main/whitepaper.pdf

DEER TOKEN (DEER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DEER TOKEN (DEER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 86.09K $ 86.09K $ 86.09K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 551.58M $ 551.58M $ 551.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 156.08K $ 156.08K $ 156.08K All-time high: $ 0.00258071 $ 0.00258071 $ 0.00258071 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00015608 $ 0.00015608 $ 0.00015608 Lær mer om DEER TOKEN (DEER) pris

DEER TOKEN (DEER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DEER TOKEN (DEER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEERs tokenomics, kan du utforske DEER tokenets livepris!

