DEER TOKEN (DEER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00015054 24 timer lav $ 0.00015715 24 timer høy All Time High $ 0.00258071 Laveste pris $ 0.00007496 Prisendring (1H) -2.17% Prisendring (1D) -1.35% Prisendring (7D) -0.54%

DEER TOKEN (DEER) sanntidsprisen er $0.00015324. I løpet av de siste 24 timene har DEER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00015054 og et toppnivå på $ 0.00015715, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEER er $ 0.00258071, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007496.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEER endret seg med -2.17% i løpet av den siste timen, -1.35% over 24 timer og -0.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DEER TOKEN (DEER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 86.18K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 156.25K Opplagsforsyning 551.58M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DEER TOKEN er $ 86.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEER er 551.58M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 156.25K.