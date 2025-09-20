DecentraWeb (DWEB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00614448 $ 0.00614448 $ 0.00614448 24 timer lav $ 0.00649526 $ 0.00649526 $ 0.00649526 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00614448$ 0.00614448 $ 0.00614448 24 timer høy $ 0.00649526$ 0.00649526 $ 0.00649526 All Time High $ 3.56$ 3.56 $ 3.56 Laveste pris $ 0.00146398$ 0.00146398 $ 0.00146398 Prisendring (1H) +0.27% Prisendring (1D) +3.07% Prisendring (7D) +0.11% Prisendring (7D) +0.11%

DecentraWeb (DWEB) sanntidsprisen er $0.00649327. I løpet av de siste 24 timene har DWEB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00614448 og et toppnivå på $ 0.00649526, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DWEB er $ 3.56, mens den rekordlave prisen er $ 0.00146398.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DWEB endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, +3.07% over 24 timer og +0.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DecentraWeb (DWEB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 327.08K$ 327.08K $ 327.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 646.91K$ 646.91K $ 646.91K Opplagsforsyning 50.37M 50.37M 50.37M Total forsyning 99,628,349.9202308 99,628,349.9202308 99,628,349.9202308

Nåværende markedsverdi på DecentraWeb er $ 327.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DWEB er 50.37M, med en total tilgang på 99628349.9202308. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 646.91K.