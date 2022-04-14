DecentraWeb (DWEB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DecentraWeb (DWEB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DecentraWeb (DWEB) Informasjon DecentraWeb is a decentralized Implementation of the DNS base layer protocol on the Ethereum Blockchain. DecentraWeb aims to transform the internet and DNS (Domain Name System) by allowing anyone to permissionessly create their own top level domain (TLD) and own it permanently on the Ethereum blockchain as an NFT ERC-721. Offisiell nettside: https://decentraweb.org Kjøp DWEB nå!

DecentraWeb (DWEB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DecentraWeb (DWEB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 273.85K $ 273.85K $ 273.85K Total forsyning: $ 99.63M $ 99.63M $ 99.63M Sirkulerende forsyning: $ 50.37M $ 50.37M $ 50.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 541.63K $ 541.63K $ 541.63K All-time high: $ 3.56 $ 3.56 $ 3.56 All-Time Low: $ 0.00146398 $ 0.00146398 $ 0.00146398 Nåværende pris: $ 0.00543601 $ 0.00543601 $ 0.00543601 Lær mer om DecentraWeb (DWEB) pris

DecentraWeb (DWEB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DecentraWeb (DWEB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DWEB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DWEB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DWEBs tokenomics, kan du utforske DWEB tokenets livepris!

