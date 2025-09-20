DEC Token (DECT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00028736 $ 0.00028736 $ 0.00028736 24 timer lav $ 0.00029369 $ 0.00029369 $ 0.00029369 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00028736$ 0.00028736 $ 0.00028736 24 timer høy $ 0.00029369$ 0.00029369 $ 0.00029369 All Time High $ 0.00037929$ 0.00037929 $ 0.00037929 Laveste pris $ 0.00012107$ 0.00012107 $ 0.00012107 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -1.10% Prisendring (7D) -5.51% Prisendring (7D) -5.51%

DEC Token (DECT) sanntidsprisen er $0.00028912. I løpet av de siste 24 timene har DECT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00028736 og et toppnivå på $ 0.00029369, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DECT er $ 0.00037929, mens den rekordlave prisen er $ 0.00012107.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DECT endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -1.10% over 24 timer og -5.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DEC Token (DECT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 289.12K$ 289.12K $ 289.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 289.12K$ 289.12K $ 289.12K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DEC Token er $ 289.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DECT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 289.12K.