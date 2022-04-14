DEC Token (DECT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DEC Token (DECT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DEC Token (DECT) Informasjon DEC Token (DECT) is the official cryptocurrency of the Decentralized Ecosystem Community (DEC) built on the Ethereum blockchain. Its purpose is to power a fully decentralized, community-driven ecosystem by enabling fair participation, governance, and value creation. DECT supports transparent decision-making, sustainable dApp development, and real utility through platforms like the DECPortal. The project emphasizes decentralization, inclusivity, and long-term growth, aiming to transition governance to the community over time. Offisiell nettside: https://dectoken.com/ Teknisk dokument: https://dectoken.com/whitepaper.pdf

DEC Token (DECT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DEC Token (DECT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 271.29K $ 271.29K $ 271.29K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 271.29K $ 271.29K $ 271.29K All-time high: $ 0.00037929 $ 0.00037929 $ 0.00037929 All-Time Low: $ 0.00012107 $ 0.00012107 $ 0.00012107 Nåværende pris: $ 0.00027129 $ 0.00027129 $ 0.00027129 Lær mer om DEC Token (DECT) pris

DEC Token (DECT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DEC Token (DECT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DECT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DECT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DECTs tokenomics, kan du utforske DECT tokenets livepris!

DECT prisforutsigelse Vil du vite hvor DECT kan være på vei? Vår DECT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

