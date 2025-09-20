Daossui Token (DAOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00799731$ 0.00799731 $ 0.00799731 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -3.80% Prisendring (7D) -7.99% Prisendring (7D) -7.99%

Daossui Token (DAOS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DAOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAOS er $ 0.00799731, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAOS endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -3.80% over 24 timer og -7.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Daossui Token (DAOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 102.40K$ 102.40K $ 102.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 102.40K$ 102.40K $ 102.40K Opplagsforsyning 1.10B 1.10B 1.10B Total forsyning 1,100,000,000.0 1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Daossui Token er $ 102.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DAOS er 1.10B, med en total tilgang på 1100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 102.40K.