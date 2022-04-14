Daossui Token (DAOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Daossui Token (DAOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Daossui Token (DAOS) Informasjon daosdotsui is a decentralized platform built on the Sui blockchain that transforms how communities approach fundraising, investment, and governance. It enables anyone, from KOLs to investment funds and individual users, to create and manage DAO Funds—community-driven vehicles for pooling resources, investing strategically, and sharing profits transparently. Leveraging the speed and scalability of Sui, daosdotsui ensures that all processes are secure, efficient, and fully on-chain. Designed with Web3 principles at its core, the platform fosters transparency, inclusivity, and trust, empowering users to take an active role in decentralized finance. Whether you’re looking to build a DAO Fund, invest in ecosystem projects, or simply engage with the Sui blockchain, daosdotsui provides the tools to grow and succeed together. Offisiell nettside: https://daossui.io/ Kjøp DAOS nå!

Daossui Token (DAOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Daossui Token (DAOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 89.24K $ 89.24K $ 89.24K Total forsyning: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Sirkulerende forsyning: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 89.24K $ 89.24K $ 89.24K All-time high: $ 0.00799731 $ 0.00799731 $ 0.00799731 All-Time Low: $ 0.00002363 $ 0.00002363 $ 0.00002363 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Daossui Token (DAOS) pris

Daossui Token (DAOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Daossui Token (DAOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DAOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DAOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DAOSs tokenomics, kan du utforske DAOS tokenets livepris!

