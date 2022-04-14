Cybertrader AI (CYB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cybertrader AI (CYB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cybertrader AI (CYB) Informasjon CyberTrader combines an intelligent AI trading assistant with powerful Solana trading tools. The AI agent helps you analyze tokens, understand market sentiment, and execute trading strategies through natural conversation. Connect your Solana wallet to start interacting with CyberTrader Chat with the AI agent about any token, market trends, or trading strategies Get real-time analysis and insights through natural conversation Execute trades and set up monitoring based on the agent's recommendations Offisiell nettside: https://cybertrader.bot/ Teknisk dokument: https://cybertrader.bot/docs Kjøp CYB nå!

Cybertrader AI (CYB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cybertrader AI (CYB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.64K $ 20.64K $ 20.64K Total forsyning: $ 962.43M $ 962.43M $ 962.43M Sirkulerende forsyning: $ 962.43M $ 962.43M $ 962.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.64K $ 20.64K $ 20.64K All-time high: $ 0.00127982 $ 0.00127982 $ 0.00127982 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Cybertrader AI (CYB) pris

Cybertrader AI (CYB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cybertrader AI (CYB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CYB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CYB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CYBs tokenomics, kan du utforske CYB tokenets livepris!

