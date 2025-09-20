Cybertrader AI (CYB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00127982$ 0.00127982 $ 0.00127982 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -1.53% Prisendring (7D) -4.96% Prisendring (7D) -4.96%

Cybertrader AI (CYB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CYB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CYB er $ 0.00127982, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CYB endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.53% over 24 timer og -4.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cybertrader AI (CYB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.45K$ 22.45K $ 22.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.45K$ 22.45K $ 22.45K Opplagsforsyning 962.43M 962.43M 962.43M Total forsyning 962,432,584.193219 962,432,584.193219 962,432,584.193219

Nåværende markedsverdi på Cybertrader AI er $ 22.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CYB er 962.43M, med en total tilgang på 962432584.193219. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.45K.