NovaTrade (NOVA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NovaTrade (NOVA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

NovaTrade (NOVA) Informasjon Nova Trade delivers fast, low-cost spot and contract trading with a seamless CEX-like experience on a decentralized Layer 2 network. High liquidity, user-friendliness, and multi-chain compatibility ensure smooth and efficient trading. Offisiell nettside: https://novatrade.co/ Teknisk dokument: https://novatrade.gitbook.io/nova/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xDF25F3000dDDA75E08cAa457D7C25b205967ed54 Kjøp NOVA nå!

NovaTrade (NOVA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NovaTrade (NOVA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 108.75K $ 108.75K $ 108.75K All-time high: $ 6.26303 $ 6.26303 $ 6.26303 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0002175 $ 0.0002175 $ 0.0002175 Lær mer om NovaTrade (NOVA) pris

NovaTrade (NOVA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NovaTrade (NOVA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NOVA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NOVA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NOVAs tokenomics, kan du utforske NOVA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NOVA Interessert i å legge til NovaTrade (NOVA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NOVA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NOVA på MEXC nå!

NovaTrade (NOVA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NOVA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NOVA nå!

NOVA prisforutsigelse Vil du vite hvor NOVA kan være på vei? Vår NOVA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NOVA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

